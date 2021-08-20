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حساب "إماراتي": "شباب الأهلي" يقدم عرضاً لـ "عبدالرزاق حمدالله" مهاجم "النصر"

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حساب "إماراتي": "شباب الأهلي" يقدم عرضاً لـ "عبدالرزاق حمدالله" مهاجم "النصر" حساب "إماراتي": "شباب الأهلي" يقدم عرضاً لـ "عبدالرزاق حمدالله" مهاجم "النصر"

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كشفت تقارير صحافية إماراتية عن تقديم نادي شباب الأهلي عرضاً لضم محترف النصر الحالي المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال حساب منبر الكرة الإماراتية: "نادي شباب الأهلي يقدم عرضاً للنجم المغربي عبدالرازق حمدالله؛ لاعب النصر السعودي".

وبات حمدالله؛ يمثّل صداعاً في رأس النصراويين، حيث تمّ استبعاده عن مباراة أمس أمام الفيصلي التي انهزم فيها النصر بهدفين لهدف.

وسبق للاعب الموسم الماضي أن أحدث مشكلة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا؛ وتمّ استبعاده أيضاً عن إحدى مباريات فريقه التي حقّق فيها أيضاً نتيجة سلبية.

وينتهي عقد اللاعب مع فريقه بنهاية الموسم المقبل، حيث يدخل الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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