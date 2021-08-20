كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل 36571 إصابة جديدة و19851 بتايلاند

★ ★ ★ ★ ★

3239 حالة بباكستان و2052 في كوريا الجنوبية و131 بمصر

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 36571 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و540 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.358.829 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 433589 حالة وفاة.

تايلاند

سجّلت تايلاند خلال الـ 24 ساعة الماضية 19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و240 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العامة التايلاندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و9 آلاف و710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و826 وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1116886 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24783 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1002430 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية سجّلت 2052 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 232589 إصابة.

كما سجّلت البلاد 6 حالات وفاة إضافية بالفيروس خلال أمس؛ ما يرفع الإجمالي إلى 2197 حالة وفاة.

مصر

سجّلت مصر 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 9 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تمّ تسجيلها 285831؛ من ضمنهم 235317 حالة تمّ شفاؤها، و16647 حالة وفاة.