أخبار عاجلة

محافظ القاهرة: مدينة الأمل كانت محرومة من الخدمات قبل زيارة السيسي -
بيان دولي: طالبان توافق على السماح للأفغان بالمغادرة -
عمر خورشيد: وظيفة الفنان قيادة الأمة من الظلام إلى النور -
الاستخبارات السويسرية تحذر من هجمات تستهدف مراكز التطعيم ضد كورونا -
خبيرة إتيكيت: مسموح بإعداد الحمام في عزومات الأقارب -
15 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"آل الشيخ": منع إقامة أي منشط دعوي إلا بإذن واستبعاد كتب التطرف -
رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا -
النصر يدفع  100 ألف ريال .. بسبب 20 علبة مياه في الملعب .. تعرف على بقية الغرامات -
تحذير من النيابة: إساءة استخدام الهواتف الذكية في أماكن العمل عقوباتها السجن والغرامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في حملة بأرمنت غرب الأقصر

Print
ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في حملة بأرمنت غرب الأقصر ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في حملة بأرمنت غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية بمدينة أرمنت، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخالفه خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط عدد 10 بطة مجمده زنة الواحده 3 كيلو جرام، وعدد 7 كيلو فراخ، وعدد 100 قطعه معجنات وعدد 5 كيلو سجق جميعهم منتهي الصلاحية.

كما تم ضبط 50 برطمان صلصه زنة الواحده 250 جرام وعدد 120 قطعه حلاوه طحنيه زنة القطعه 100 جرام بدون فواتير، وضبط 20 كيلو دواجن مخليه منتهية الصلاحية، ضبط 96 كيس مكرونه وعدد 60 كيلو ارز بمحل بدون ترخيص وبدون فواتير، وضبط 3 مخالفه عدم الاعلان عن الاسعار، وضبط عدد 3 مخالفه عدم وجود شهاده صحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين عن مخاطر المياه المعدنية «المغشوشة»: تحتوي على الصوديوم الضار

طلب إحاطة لوزير التموين عن مخاطر المياه المعدنية «المغشوشة»: تحتوي على الصوديوم الضار

التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز

التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز

«التموين»: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي

«التموين»: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي

3 طرق لتفعيل البطاقة التموينية عبر الهاتف المحمول دون الذهاب لمكاتب التموين

3 طرق لتفعيل البطاقة التموينية عبر الهاتف المحمول دون الذهاب لمكاتب التموين