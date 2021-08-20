ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في حملة بأرمنت غرب الأقصر

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية بمدينة أرمنت، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخالفه خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط عدد 10 بطة مجمده زنة الواحده 3 كيلو جرام، وعدد 7 كيلو فراخ، وعدد 100 قطعه معجنات وعدد 5 كيلو سجق جميعهم منتهي الصلاحية.

كما تم ضبط 50 برطمان صلصه زنة الواحده 250 جرام وعدد 120 قطعه حلاوه طحنيه زنة القطعه 100 جرام بدون فواتير، وضبط 20 كيلو دواجن مخليه منتهية الصلاحية، ضبط 96 كيس مكرونه وعدد 60 كيلو ارز بمحل بدون ترخيص وبدون فواتير، وضبط 3 مخالفه عدم الاعلان عن الاسعار، وضبط عدد 3 مخالفه عدم وجود شهاده صحية.