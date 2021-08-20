٤ آلاف مشاهد و24 أغنية في 150 دقيقة .. أرقام في حفل علي الحجار بالقلعة (صور)

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واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ 29، أمس، حيث تألق نجوم فرقة الأوبرا تحت إشراف مديرها الفنى الذكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو هشام جبر على مسرح المحكى في جولة غنائية عالمية تضمنت مجموعة من الأعمال الغربية الشهيرة وصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه اوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن عبرت عن موضوعات الاغانى ولاقت الاعجاب والاستحسان كان منها سواي، امراة تحب، الكتابة على الجدار، ربما، طريقي، ذكرتي، حلق بي للقمر، الحياة وردية، استطعت الرقص، عزباء في الليل، شبح الاوبرا.. اداها كل من داليا فاروق، جاكلين رفيق، هشام الجندي، الهامي امين، انجي محسن، عزت غانم، تامر توفيق، ليلي ابراهيم، ابراهيم ناجي، اسامة على ونالت اعجاب واستحسان الحضور .

وخلال الحفل وجهت الميتزوسوبرانو ليلى ابراهيم بالانابة عن اعضاء الفرقة الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على دعمها المستمر للانشطة الابداعية في كافة ربوع مصر وكذلك للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا ورئيس المهرجان والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني ومدير المهرجان على الجهود المبذولة لنشر الفنون الجادة والراقية .

بعدها تجاوز الفنان الكبير على الحجار حاجز الزمن مع جمهور من شرائح عمرية مختلفة كان اغلبهم من الشباب والاسر المصرية وذلك باكثر من 24 اغنية على مدار 150 دقيقة من الغناء المتواصل استعرض خلالها رحلته مع الغناء والتى امتدت لاكثر من اربعين عام امام ٤ الاف مشاهد، وبلياقته الفنية المعهودة وبصوته الدافئ قدم مجموعة من اعماله الخاصة تفاعل معها الحضور كان منها ما تمنعوش الصادقين، من غير ما تتكلمي، ريشة، روح جسد، الليل واخره، الليلة ليكي، زي الهوا، مفيناش من خوف، العروسة، روحي فيكي تروح، يا موجة يا زرقا، مخاصمنى يا زمانى، رمي رمشه، غوايش، عارفة، تجيش نعيش، مسألة مبدأ، اللي اشتري، على اد ما حبينا، الزين والزنية، هنا القاهرة وبوابة الحلوانى .