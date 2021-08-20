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ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندري

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ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندري ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندري

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من تتبع نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية "لإحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالإسكندرية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ، وعُثر بحوزتهما على (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش–مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

المصرى اليوم

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