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القيادة تهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده

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القيادة تهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده القيادة تهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده
في برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك محمد السادس؛ ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لملك محمد السادس؛ ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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