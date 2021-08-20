أخبار عاجلة

محافظ القاهرة: مدينة الأمل كانت محرومة من الخدمات قبل زيارة السيسي -
بيان دولي: طالبان توافق على السماح للأفغان بالمغادرة -
عمر خورشيد: وظيفة الفنان قيادة الأمة من الظلام إلى النور -
الاستخبارات السويسرية تحذر من هجمات تستهدف مراكز التطعيم ضد كورونا -
خبيرة إتيكيت: مسموح بإعداد الحمام في عزومات الأقارب -
15 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"آل الشيخ": منع إقامة أي منشط دعوي إلا بإذن واستبعاد كتب التطرف -
رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا -
النصر يدفع  100 ألف ريال .. بسبب 20 علبة مياه في الملعب .. تعرف على بقية الغرامات -
تحذير من النيابة: إساءة استخدام الهواتف الذكية في أماكن العمل عقوباتها السجن والغرامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير

Print
"الأرصاد": فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير "الأرصاد": فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير
طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آل الشيخ": منع إقامة أي منشط دعوي إلا بإذن واستبعاد كتب التطرف

"آل الشيخ": منع إقامة أي منشط دعوي إلا بإذن واستبعاد كتب التطرف

رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا

رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا

النصر يدفع  100 ألف ريال .. بسبب 20 علبة مياه في الملعب .. تعرف على بقية الغرامات

النصر يدفع  100 ألف ريال .. بسبب 20 علبة مياه في الملعب .. تعرف على بقية الغرامات

تحذير من النيابة: إساءة استخدام الهواتف الذكية في أماكن العمل عقوباتها السجن والغرامة

تحذير من النيابة: إساءة استخدام الهواتف الذكية في أماكن العمل عقوباتها السجن والغرامة