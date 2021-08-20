وزير النقل والسفير الإسباني يتفقدان مشروع تطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة- الإسكندرية»

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أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رامون كاساريس، سفير إسبانيا في القاهرة، جولة تفقدية بعدد من مواقع العمل بمشروع تطوير وتحديث نظم الاشارات والاتصالات على خط القاهرة/ الإسكندرية، والذي تقوم بتنفيذه شركة تاليس الإسبانية العالمية حيث تم الأطلاع على الاعمال المنفذة والجاري تنفيذها في محطتي الإسكندرية وسيدي جاب بمحافظة الإسكندرية.

ففي برج محطة الإسكندرية تابع الوزير التقدم في تنفيذ كافة الأعمال الداخلية والخارجية وحيث من المقرر دخوله الخدمة في ديسمبر 2021 طبقا للبرنامج الزمني بعدها توجه الوزير والسفير الإسباني لمحطه سيدي جابر التي تم تطوير نظم الإشارات بها حيث تم دخول برج سيدي جابر الخدمة منذ عدة أشهر مع المنطقة الأوتوماتيكية بين كفر الدوار وسيدي جابر والتي تتحكم في عدد 69 سيمافور ضوئي و38 موتور تحويلة وعدد 7 مزلقانات بطول 28 كم.

وأكد الوزير أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر مع الجانب الإسباني وفي اطار العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الاسبانية في قطاع النقل خاصة، وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر.

وأوضح وزير النقل أن القيادة السياسية قد وجهت بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات لافتا إلى أن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة الاسكندرية يبلغ طوله 208 كم ويتم تنفيذه بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL

مضيفاً أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و82 مزلقان ) وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع بلغت 83٪ وتم حتى الآن دخول عدد 14 برج رئيسي الخدمة وهي أبراج ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور- كفر الدوار – قها-قليوب- سيدي جابر-شبرا- التوضيب) و٧٢ مزلقان في الخدمه

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم،وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي ١٩٠٠ كم بتكلفة تتجاوز ال ٥٠ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

ومن جانبه، أكد السفير الإسباني على سعادته يما يتحقق من مشروعات ضخمة مشتركة بين الجانبين مشيراً إلى عظمة مايتحقق في قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن وزارة النقل المصرية تعتبر من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة وعملاقة مضيفا إلى تطلع الشركات الاسبانية لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.