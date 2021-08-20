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طارق لطفي ضيف «واحد من الناس» على الحياة الليلة

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طارق لطفي ضيف «واحد من الناس» على الحياة الليلة طارق لطفي ضيف «واحد من الناس» على الحياة الليلة

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تعرض قناة الحياة في العاشرة مساء اليوم الجمعة إعادة لحلقة النجم الكبير طارق لطفي والذي حل ضيفا ببرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، ويتحدث عن مسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض خلال شهر رمضان الماضى.

ويكشف طارق لطفى خلال الحلقة أهم كواليس وأسرار شخصية الشيخ رمزى التي قدمها في مسلسل «القاهرة كابول» خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وخلال الحلقة يتحدث طارق لطفى، حول توقعاته بنجاح العمل الدرامي بشكل عام والشخصية بشكل خاص، كما يكشف عن أصعب المشاهد بالمسلسل، ولماذا عانى من الآلام في أحباله الصوتية وكيف تدرب على ضرب النار؟ وهل تلقي تهديدات بالقتل بسبب المسلسل.

ويتحدث أيضا طارق لطفى معاناته النفسية بسبب تأخر البطولة، والأيام الصعبة التي عاشها مع أسرته وهو بدون عمل، ويوجه رسالة لزوجته وأولاده الثلاثة ويكشف عن سر الخلاف مع الفنان عمرو يوسف وآخر مشاريعه السينمائية فيلم «حفلة 9».

المصرى اليوم

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