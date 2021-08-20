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محافظ القاهرة: مدينة الأمل كانت محرومة من الخدمات قبل زيارة السيسي
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:43 مساءً
بيان دولي: طالبان توافق على السماح للأفغان بالمغادرة
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:43 مساءً
عمر خورشيد: وظيفة الفنان قيادة الأمة من الظلام إلى النور
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:42 مساءً
الاستخبارات السويسرية تحذر من هجمات تستهدف مراكز التطعيم ضد كورونا
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:42 مساءً
خبيرة إتيكيت: مسموح بإعداد الحمام في عزومات الأقارب
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:42 مساءً
15 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا في الاردن
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:36 مساءً
"آل الشيخ": منع إقامة أي منشط دعوي إلا بإذن واستبعاد كتب التطرف
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:34 مساءً
رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:34 مساءً
النصر يدفع 100 ألف ريال .. بسبب 20 علبة مياه في الملعب .. تعرف على بقية الغرامات
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:34 مساءً
تحذير من النيابة: إساءة استخدام الهواتف الذكية في أماكن العمل عقوباتها السجن والغرامة
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:34 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجزائر تعلن اقتناء 4 طائرات إطفاء برمائية روسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 20 أغسطس 2021 12:07 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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