ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب بالغربية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة ، لها معلومات جنائية بالغربية، بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية ، وترويجها لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدروها لعدة جامعات بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجالات مختلفة ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية ، وتمكنت من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها ، وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد عملهم فى مجالات مختلفة على خلاف الحقيقة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لعدة جهات حكومية مزورة بالكامل، ودفتر إيصالات تحصيل نقدية ومجموعة طلبات الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها صور ضوئية لمستندات خاصة بالدارسين وجهاز لاب توب بفحصة فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى برامج الفوتوشوب وصور الشهادات المضبوطة وكارنيهات خالية البيانات ومعدة للتزوير.

وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو، وقيامها بإصطناع الشهادات الدراسية بإستخدام جهاز اللاب توب المضبوط.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.