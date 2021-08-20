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قيمتها 30 مليون جنيه.. ضبط رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بتهمة الإتجار بالعملة

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قيمتها 30 مليون جنيه.. ضبط رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بتهمة الإتجار بالعملة قيمتها 30 مليون جنيه.. ضبط رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بتهمة الإتجار بالعملة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة صرافة، بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وجمع ما يقارب 30 مليون جنيه.

وكشفت التحريات تربح المتهم وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق عدة أساليب تمثلت فى شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخرى فى حسابات الشركات التى يشارك فيها ويقوم على إدارتها وكذا شراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 30 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مل

المصرى اليوم

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