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كشف ملابسات التعدى على مواطن وضبط مرتكبى الواقعة بالقليوبية

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كشف ملابسات فيديو التعدى على مواطن وضبط مرتكبى الواقعة بالقليوبية كشف ملابسات التعدى على مواطن وضبط مرتكبى الواقعة بالقليوبية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب والضرب داخل إحدى المساكن حاملين أسلحة بيضاء .

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد المجنى عليه وتبين أنه سائق توك توك بالقليوبية، وبإستدعائه قرر قيام 3 أشخاص بالحضور للغرفة التى يقيم بها والتعدى عليه بالسب والضرب وقيام أحدهم بتصوير الواقعة ، وذلك لخلافات سابقة بينهم ، وأنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة لوجود علاقة صداقة بينهم وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم عقب واقعة التصوير.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبإرشادهم تم ضبط 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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