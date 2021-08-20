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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب والضرب داخل إحدى المساكن حاملين أسلحة بيضاء .

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد المجنى عليه وتبين أنه سائق توك توك بالقليوبية، وبإستدعائه قرر قيام 3 أشخاص بالحضور للغرفة التى يقيم بها والتعدى عليه بالسب والضرب وقيام أحدهم بتصوير الواقعة ، وذلك لخلافات سابقة بينهم ، وأنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة لوجود علاقة صداقة بينهم وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم عقب واقعة التصوير.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبإرشادهم تم ضبط 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.