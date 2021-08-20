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«المحامين»: النقيب يوجه بدعوة مجلس النقابة للانعقاد 7 سبتمبر المقبل

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«المحامين»: النقيب يوجه بدعوة مجلس النقابة للانعقاد 7 سبتمبر المقبل «المحامين»: النقيب يوجه بدعوة مجلس النقابة للانعقاد 7 سبتمبر المقبل

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أعلنت نقابة المحامين، عن توجيه رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لحسين الجمال، أمين عام النقابة، بقراره حول دعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد بمقره بمبنى النقابة بشارع رمسيس، في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر المقبل، للنظر في جدول الأعمال.

وجاء بنص القرار: «الأمين العام للنقابة العامة للمحامين، تحيه طيبه وبعد، يدعى مجلس النقابة العامة، للانعقاد بمقره بمبنى نقابة المحامين، بشارع رمسيس، القاهرة، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021، للنظر في جدول الأعمال التالية:ـ

1 ـ النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة، والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام .

2 ـ التصديق على مدونة السلوك النقابي.

3 ـ الموافقة على رفع معاشات المحامين، والمستحقين عنهم، سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد، أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن، وارتفاع الأسعار، دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين .

4 ـ النظر في الاستفادة من الاعفاءات الضريبية، والجمركية، المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة أعضاء الجمعية العمومية من المحامين في كافة النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة.

5 ـ ما يستجد من أعمال».

المصرى اليوم

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