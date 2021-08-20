ضبط 79 كتاب مطبوع بدون ترخيص بالغربية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 79 ألف نسخة مطبوعات تجارية بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدون ترخيص بالغربية.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى مطبعة بالغربية، بطباعة مطبوعات طبية وغذائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة والتقابل مع مالك المطبعة، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 79400 مطبوع لمنتجات غذائية وطبية، بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهة مالك المطبعة أقر بالمخالفات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.