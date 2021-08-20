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مصرع «حلاق» صدمته سيارة مجهولة في الخانكة

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مصرع «حلاق» صدمته سيارة مجهولة في الخانكة مصرع «حلاق» صدمته سيارة مجهولة في الخانكة

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لقى «حلاق» مصرعه صدمته سيارة مسرعة بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة وفرت هاربة من مكان الحادث وتم نقل الجثة لمستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والإستعلام عن السيارة المتسببه في الحادث وضبط وإحضار قائدها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم بمنطقة سرياقوس دائرة المركز ومصرع شخص.

إنتلقت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير «ي ف ي» 36 سنة حلاق إصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربا عقب الحادث ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياتة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفنة.

المصرى اليوم

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