الشرطة الاسبانية تحقق فى سرقة ريال مدريد

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تحقّق الشرطة الإسبانية في تعرض متجر ريال مدريد الرسمي، الملحق بملعب «سانتياغو برنابيو»، للسرقة أمس الخميس.

ووقعت حادثة السرقة في حوالي الساعة السادسة صباحا بتوقيت إسبانيا، وبعدها اتصل شخص بالشرطة للإبلاغ عن سرقة المتجر.

ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن مجموعة مكونة من عدة أشخاص، قامت باقتحام المتجر الموجود في ملعب «سانتياغو برنابيو»، بعدما قادوا سيارتهم للاصطدام بواجهة المتجر، قبل أن يسرقوا عدة منتجات، بما فيها قمصان الفريق وأنواع أخرى من ملابس «الميرينغي»، وتم شحنها في مركبتين أخريين.

وذكرت «آس»، أنه في ظل عدم وجود إحصاء دقيق من قبل النادي الملكي، فإن كمية المسروقات لا تزال غير معروفة.

وتجري الشرطة الإسبانية تحريات في ملابسات الحادث من خلال فحص كاميرات المراقبة وتتبع آثار السيارة التي استخدمت في السرقة، رغم أن الفرضيات الأولى توحي بأنها سيارة مسروقة.