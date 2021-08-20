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بعد 45 يوما على مغادرتها.. «إيفر جيفن» تعبر قناة السويس بسلام ()

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بعد 45 يوما على مغادرتها.. «إيفر جيفن» تعبر قناة السويس بسلام (فيديو) بعد 45 يوما على مغادرتها.. «إيفر جيفن» تعبر قناة السويس بسلام ()

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وسط أجواء من الحماس والاستعدادات القصوى على مدار الساعة بطول المجرى الملاحي لقناة السويس عبرت اليوم الجمعة السفينة البنمية ايفر جفن قناة السويس للمرة الثانية، بعد أزمتها الشهيرة التي جنحت فيها في القناه في الفترة من 23 وحتى 29 مارس الماضي وتسببت في توقف الملاحة بالقناه والتي أدت إلى ارتفاع النفط والمواد الخام العالمية وتكدست نحو 422سفينة في مداخلة القناه الجنوبى والشمالية.

وقاد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فريق عمل للإشراف على تأمين عبور السفينة التي عادت من ميناء روتردام الهولندي بعد تفريغ حمولتها في طريقها إلى الصين فارغة الحمولة لعمل الصيانة الدورية لها بالصين، حيث تم بناء السفينة في العام 2018.

وقاد عملية إرشاد السفينة اثنين من كبار مرشدي الهيئة وهم هشام الإمام، والربان رؤوف ذكي، ودخلت السفينة المدخل الشمالي للقناه في بورسعيد ضمن قافلة الشمال كآخر سفينة بالقافلة ورافقتها قاطرتين واحدة بالمقدمة وأخرى بالمؤخرة وتمت عملية العبور بسلام.

المصرى اليوم

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