تعرّف على قائمة يد الأهلي في بطولة «كأس الكؤوس» الإفريقية بالمغرب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تطير بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، صباح غدٍ السبت إلى المغرب لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وتضم بعثة « رجال يد الأهلي» كلا من : ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من : محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضي وعبدالرحمن فيصل، ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن، ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري واحمد عادل وياسر سيف.

وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد خاض معسكر إعداد مغلقا في الإسكندرية تخلله عددا من المباريات الودية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمنافسة على اللقب.

ويتواجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية «فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي اس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم ٢٤ أغسطس الجاري وتستضيفها مدينة مكناس المغربية.