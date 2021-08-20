2.4 مليار دولار استثمارات جديدة في ميدور .. وزيادة الإنتاج 60%

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اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل على دعم قدرات البنية الأساسية في مجال استقبال وتداول ونقل البترول، مضيفاً أنه بالتوازى مع إنشاء المشروعات الجديدة فإنه يجرى دعم المشروعات القائمة بأحدث النظم التكنولوجية في التشغيل وتعزيز عوامل الأمان والسلامة بما يجعلها أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف القومية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

حيث قام الوزير بجولة تفقدية في محافظة الإسكندرية لمتابعة سير العمل في عددٍ من المشروعات البترولية، منها محطة تداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة التابعة لشركة ميدتاب، ومصفاة تكرير ميدور لمتابعة تقدم العمل في التوسعات الجارية حالياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقاً لأعلى المواصفات العالمية.

واستمع الملا إلى شرح من المهندس أيمن رشدى رئيس شركة ميدتاب حول موقف التشغيل الحالى لمحطة تداول المنتجات البترولية حيث تصل قدرتها الاستيعابية إلى ٤٠ ألف طن وتستقبل ناقلات محملة بما يتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠ ألف طن وتضم ٧ خطوط لتداول البوتاجاز والبنزين والسولار ووقود الطائرات والستيرين، ويتم من خلالها استقبال ناقلات السولار المستورد كما يتم كذلك تصدير فائض احتياجات السوق المحلى من بعض المنتجات البترولية من إنتاج مصفاة تكرير ميدور.

و خلال زيارته لمصفاة تكرير ميدور، وجه الملا بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ للانتهاء من مراحل المشروع البالغ إجمالى تكلفته الاستثمارية حوالى ٤ر٢ مليار دولار في موعدها المخطط، حيث من المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من التوسعات خلال العام الحالى، مؤكداً أهمية المشروع الذي يؤدى لزيادة طاقة التكرير بالمصفاة بنسبة ٦٠ ٪ لتوفير كميات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقا لأعلى المواصفات العالمية .

وتفقد الملا كذلك غرفة التحكم الرئيسية بمصفاة تكرير ميدور لمتابعة سير العمل والموقف التشغيلى حيث استمع إلى شرح من الكيميائى جمال القرعيش رئيس شركة ميدور حول الموقف التشغيلى للوحدات الإنتاجية الحالية وحجم الأعمال التي تم إنجازها في إطار مشروع التوسعات الجديدة تمهيداً للانتهاء من أولى مراحله.