فنى صيانه أمام "الأسرة "اتخلعت بأمر من حماتى "

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"حماتى خربت البيبت "هذا ماقاله فنى صيانه هواتف محموله أمام قاضى استئناف عالى الاسرة ، الذى ينظر الاستئناف الذى أقامه يطلب فيه بتخفيض نفقة ابنه من الف جنيه الى 500 .

قال المستأنف أمام المحكمة بانه انفصل عن زوجته منذ 3 سنوات ، وتزوج من أخر وأنجب منها ولد ، وانه كان يرفض طلاقها الا إنها أصرت وخلعته لارضاء والدتها التي كانت سببا في خراب المنزل ، إضافة الى ان قاضى محكمة أول درجة قضى بالزامه بدفع الف جنيه نفقه شهرية وان راتبه لايتعدى ال3 الالف جنيه ومتزوج من أخر ،

وتابع بانها عاد من عمله في إحدى المرات يبحث عن زوجته في كل غرف الشقة لم يجدها ، اتصل بها على هاتفها المحمول لمعرفة مكانها فردت عليه والدتها وقالت له " الا مايسمعش كلامى ده جزاءه ، لوماسفرتش للعمل بالخارج زى جوز بنتى التانية وبقى معاك فلوس كتير مش هتشوفها تانى " ، وأصر على موقفه رافضا السفر لكونه الولد الوحيد لوالدته المسنة ففوجئ بزوجته تقيم دعوى خلع ضده ، وقضت المحكمة بخلعه .

وأشار بان مبلغ النفقة الصادر لنجله لايتناسب مع رابته ، وقدم للقاضى مايفيد بزواجه من سيدة أخرى ولديه طفل منها وطالب بتخفيض النفقة .

وأشار بانه تزوج من جارته منذ 4 سنوات بعد قصة حب بدأت من أيام الجامعة ، وكانت خلال فترة الخطوبة تتعامل هي ووالدتها بطريقة لائقة وتحاول إرضائه بشتى الطرق ، وعقب الزواج وحملها في الشهر الرابع ، فوجئ بتغير كبير طرأ على زوجته حتى أصبحت تنفذ قرارات والدتها ، وزادت مطالبها محاولة اقناعى بالعمل في إحدى الدول العربية لكنه رفضت فنشبت المشاكل بينهما .