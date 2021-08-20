إقبال ضعيف في رابع أيام معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب (صور وفيديو)

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شهد اليوم الرابع من معرض مكتبة الاسكندرية الدولى للكتاب، إقبال ضعيف، حيث رصدت «المصرى اليوم» بالصور والفيديو، إقبال ضعيف بين الزائرين على مختلف دور النشر والناشرين المشاركين في المعرض الذي بدأ يوم 16 أغسطس وينتهي يوم 30 من نفس الشهر، ويشارك فيه 65 دار نشر مصرية وعربية، بمختلف الاصدارات الثقافية والفنية والمجتمعية والادبية، فيما تم تخصيص جناح كامل للأزهر الشريف يشمل ورش وركن للفتوى.

«المصرى اليوم» رصدت مظاهر الاقبال على المعرض في اليوم الرابع، حيث يقول امير مصطفى مدير دار اضافة للنشر والتوزيع،ان الاقبال بدأ في التحسن مقارنة بالأيام الثلاثة الاولى حيث كان الإقبال ضعيف للغاية، حيث يتحسن الإقبال يوميا بعد يوم نتيجة إبلاغ الزائرين بعضهم البعض بنوعية الكتب والخصومات المقدمة.

وأضاف «مصطفى»، أن نوعية الكتب التي تحظى باقبال من جانب الرواد تشمل الكتب الفكرية والعلمية والفلسفية وعلم النفس والكتب المترجمة الادب المترجم حيث تعد الأكثر رواجا في المعرض، فضلا عن الإصدارات الاجنبية حيث تحظى باقبال مكثف من الشباب خاصة طلبة الجامعات، مشيراً إلى أن الخصومات تتراوح بين 40 إلى 50%، والاسعار في متناول الجميع حيث تبدأ من 10 جنيهات وحتى 50 جنيه.

وقال محمد عادل حمدى، من ركن اصدارات دار المعارف، أن أبرز الكتب المعروضة والتى تشهد إقبالا من الجمهور «ذخائر العرب» وهى أحدث إصدارات الدار وعليها خصم 20% وكتب الأدب وخاصة كتب الدكتور طه حسين بخصم 20% وكتب الأطفال والكتب الاجنبية، مشيرا إلى أن أكثر الكتب التي تحظى بقبول الشباب هي كتب الروايات.

وداخل المعرض جرى تخصيص ركن كامل للأزهر الشريف، حي تم تقسيمه إلى «بارتشنات»، تشمل 12 ورشة يوميا لتضم ورش تعليم الخط العربى والفتوى والتى تعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا، بتخصص شيخ وسيدة للرد على المسائل الفقهية لجميع الزوار ويتم مراعاة الانشطة الفنية والرياضية والاجتماعية في الجناح الازهرى،كما تشمل الورش الخزف والنحت وتدوير مخلفات البيئة والجلد والاكسسوار وتعليم الخط العربي ومسايرة المشاكل الحياتية من خلال بعض الأعمال الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتوعية بخطورته وقطرة ماء من خلال ترشيد استهلاك المياه.

وداخل ركن الفتوى يجلس اثنان من علماء الأزهر الشريف رجل وسيدة للرد على التساؤلات، حيث يقول الشيخ نادر شلبي عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، أن ركن الفتوى يعتبر من أساسيات جناح الازهر في معرض الكتاب، مشيرا إلى أن لجان الفتوى الثابتة يأتى إليها السائل بشكل خاص، انما الزائرين للمعرض تكون نوعية الفتاوى مختلفة إلى حد ما لان اغلب السائلين من الشباب.

وأضاف:«نتلقى يوميا من 30 إلى 40 فتوى للرجال ومثلها للسيدات، بما يوازى تقريبا حوالى 80 فتوى يومياً، واغلب فتاوى الرجال تتعلق بالمحادثات عبر التواصل والعلاقات والصداقة بين الشباب والفتيات عبر الفيس بوك» .

وقالت حنان محمود ابراهيم، من منطقة أزهر بنى سويف، للرد على الاسئلة في الركن الخاص بالفتوى، أنها تشارك في الركن بإصدار الفتاوى وتتلقى في اليوم فتاوى نسائية تتعلق بقضايا المرأة والاسرة، فضلا عن «الفضفضة» من قبل الزائرين لسرد مشاكلهم وتم الرد عليهم بما يتوافق مع نصائح الدين ومبادئ الاسلام.

ولفتت إلى وجود تفاعل كبير من المستفتين معها، مشيرة إلى أن أبرز الفتاوى التي أصدرتها تتعلق التجميل والإلحاد والحقن المجهرى.

وتنظم مكتبة الإسكندرية الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، ويستمر حتى 30 أغسطس الجاري، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وأجرت «المصرى اليوم» جولة داخل معرض مكتبة الاسكندرية الدولى للكتاب.. وركن الفتوى

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)

اقبال ضعيف فى رابع أيام معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب .. وركن الفتوى يتلقى 80 مسألة يومياً أبرزها "الإلحاد والحقن المجهرى والتجميل" (صور وفيديو)