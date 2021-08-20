تحرير 180 محضر تمويني ضد المخابز في حملة ببني سويف

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قال وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين ببني سويف، إن حملة تمونية أسفرت عن تحرير 180 محضراً لمخالفات تموينية متنوعة بالمخابز التي استهدفتها الحملة، والتي تضمنت 11 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 لإنتاج خبز ناقص الوزن،و35 محضراً لعدم إعطان بون صرف للمواطنين،و46 لتدني مستوى النظافة وأدوات العجين، و63 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 لعدم الاحتفاظ بسجل للتفتيش، و3 محاضر للتصرف في الدقيق، و9 لعدم ووجود ميزان.

كان محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم شدد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ومواجهة أية محاولات للتلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين.