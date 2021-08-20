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رئيس شركة مياه المنيا يعلن مراجعة العدادات لضبط القراءات

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رئيس شركة مياه المنيا يعلن مراجعة العدادات لضبط القراءات رئيس شركة مياه المنيا يعلن مراجعة العدادات لضبط القراءات

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صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه في إطار التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالعملاء ومراجعة العدادات، أجرت الشركة مسحا ميدانيا للمنطقة الصناعية للإطمئنان على حالة العدادات ومتابعة ضبط القراءات بمشاركة فريق من الشركة القابضة.

وأضاف «الشهاوي»، أن هذه الإجراءات تأتي إلتزاما من الشركة بتطبيق رؤية ورسالة الشركة القابضة في كسب ثقة المشتركين بكافة الأنشطة والوصول لأفضل معدلات التحصيل والحد من نسب الفاقد التجارى من خلال إدارة التعاملات وفقا لمعايير الجوده وعلى أسس إقتصادية وتنموية مستدامة.

وشدد «الشهاوي» على الإلتزام بكافة الضوابط مع الساده العملاء وسرعة حل المشكلات تنفيذا لتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة القابضة للمياه.

المصرى اليوم

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