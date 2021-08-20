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صندوق التنمية الحضرية يعلن الانتهاء من الحصر العمراني والاجتماعي بمحافظة دمياط

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صندوق التنمية الحضرية يعلن الانتهاء من الحصر العمراني والاجتماعي بمحافظة دمياط صندوق التنمية الحضرية يعلن الانتهاء من الحصر العمراني والاجتماعي بمحافظة دمياط

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قام فريق من صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء بأعمال الحصر العمراني والاجتماعي في محافظة دمياط وحصر المشكلات والمقومات باستخدام التابلت ونظم المعلومات الجغرافية لاستكمال وضع قواعد بيانات جغرافية تشمل الهيكل العمراني والخدمات والبنية الأساسية ودراسة علاقتها بالمدينة، تمهيدا لإعداد تقرير المؤشرات والفرص والتحديات بمدن محافظة دمياط.

وأشار الصندوق في بيان له إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار مشروع تحديد معايير مناطق التطوير العمراني بمحافظة دمياط والتي سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، واستكمالا لما تم بالمرحلة الاولى التي تمت بمدينتي رأس البر وعزبة البرج وجار استكمال المرحلة الثانية بمدينتي دمياط وكفر سعد.

المصرى اليوم

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