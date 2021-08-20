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نجار يشرع في قتل عامل بسبب معاكسة جارته في الخصوص

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نجار يشرع في قتل عامل بسبب معاكسة جارته في الخصوص نجار يشرع في قتل عامل بسبب معاكسة جارته في الخصوص

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مزق نجار مسلح جسد عامل بالمطواة في مدينة الخصوص إثر مشاجرة بينهما لقيام الثاني بمعاكسة جارة الأول في الشارع فنشبت بينهما مشاجرة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الثاني عدة طعنات في أنحاء الجسد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى والقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من قسم شرطة الخصوص يفيد ورود إشارة من مستشفى المطرية بوصول عامل مصاب بجرح نافذ واشتباه داخلى بالصدر، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخر.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين «ج س م» 21 سنه نجار مسلح والمصاب «س اس» 20 سنة لقيام الطرف الأخير بمعاكسة جارة الأول في الشارع تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» محدثا إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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