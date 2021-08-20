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تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده خلال حفله بمارينا.. والجمهور يغني: كل سنة وأنت طيب

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تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده خلال حفله بمارينا.. والجمهور يغني: كل سنة وأنت طيب تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده خلال حفله بمارينا.. والجمهور يغني: كل سنة وأنت طيب

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احتفل النجم تامر حسنى بعيد ميلاده على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى، خلال الحفل الجماهيرى الذي أحياه أمس الخميس، على أنغام أغنية «كل سنة وانت طيب» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ونشر تامر حسني على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك فيديوهات من الحفل، وكتب عليها :«الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالى، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانية المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات وأتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه لإنه حقيقي هو مسرح عظيم».

وسبق وافتتح تامر حسنى أولى حفلات الصيف بالعلمين، وسط استعراض مسرحي وبحضور جماهيري مكثف.

يذكر أن قناة المحور تعاقدت على تسجيل وإذاعة الحفل وسيتم بثه قريبا.

المصرى اليوم

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