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15 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا في الاردن
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:36 مساءً
"آل الشيخ": منع إقامة أي منشط دعوي إلا بإذن واستبعاد كتب التطرف
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:34 مساءً
رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:34 مساءً
النصر يدفع 100 ألف ريال .. بسبب 20 علبة مياه في الملعب .. تعرف على بقية الغرامات
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:34 مساءً
تحذير من النيابة: إساءة استخدام الهواتف الذكية في أماكن العمل عقوباتها السجن والغرامة
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:34 مساءً
يلعب مباراتين أثناء التوقف .. الاتفاق يستأنف تدريباته
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:34 مساءً
ليل يهزم مونبليية في لقاء مثير
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
«الدولة مش هتمسك عصاية».. قرار جديد من لجنة مكافحة كورونا بشأن الطلاب فوق 18 عاما
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الفائزات بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
«سياحة ومصايف الإسكندرية» توضح سبب تغير لون البحر بشاطئ ستانلي (صور)
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
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فيديو اليوم السابع
أهالى العريش يطلقون مبادرة لحماية المصطافين من الغرق
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 20 أغسطس 2021 11:33 صباحاً
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