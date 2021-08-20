توافد طلابي على جناح جامعة حلوان بمعرض إديوجيت للجامعات المصرية والعالمية

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قالت جامعة حلوان إنها حققت نجاح كبير خلال مشاركتها الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية «إديوجيت» الذي شهد توافد طلابي كبير من طلاب الثانوية العامة على جناح جامعة حلوان في المعرض الذي عقد بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، وشاركت فيه جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حيث يعد “ملتقي اديوجيت التعليمي” Edu Gate أكبر معرض للجامعات والمنح في مصر والذي يضم كل الجامعات المصرية الحكومية الخاصة والأهلية وفرع الجامعات الأجنبية وممثلين للجامعات الأجنبية.

أوضح الدكتور ماجد نجم أن هذه المعارض والملتقيات تُعد فرصة كبيرة أمام الجامعات المصرية لعرض برامجها التعليمية والأكاديمية، التي تواكب سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن جامعة حلوان تتميز بتنوع برامجها وتخصصاتها العلمية الفريدة التي تواكب متطلبات العصر ويدعم أسواق العمل بخريج يدرس ويتعلم ليلتحق بعمل بعد تخرجه.

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن المعرض قدم فرصة كبيرة لطلاب الثانوية العامة، وكذلك أولياء الأمور والشهادات المعادلة لها من الشهادات العربية والأجنبية للتعرف على كل برامج الجامعة حتى يتمكن كل طالب من اختيار مايناسبه في الدراسة ويحقق طموحاته المستقبلية.

ويشير الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تشارك في هذا الملتقي بهدف إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطلاب، مؤكداً ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة حلوان بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، لتكون هناك فرصة جيدة أمام الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق ورغباتهم.

ويؤكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعرض يتيح الفرصة أمام جميع الطلاب الراغبين التعرف على كل ما هو جديد في منظومة التعليم العالي المصرية والتي شهدت توسعًا كبيرًا وغير مسبوق خلال السنوات الأخيرة مع تبني الرئيس السيسي، مشروعات قومية للتوسع في تلبية الطلب على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وجهود وزير التعليم العالي.

وتضمن جناح جامعة حلوان والذي أشرف عليه الدكتور أحمد عبدالغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة والدكتورة هايدي السعيد مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، مجموعة من المعروضات ومعلومات عن البرامج حول أحدث وأهم البرامج الجديدة بالجامعة وكذلك دليل للتعريف بكليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة والاقسام الموجودة وشروط الالتحاق بها.

واستطاع المعرض ان يحقق نجاح كبير وكان هناك إقبالا على جناح جامعة حلوان بالمعرض من طلاب الثانوية العامة، وقد اهتموا بصورة كبيرة ببرامج الجامعة خاصة بعد عقد لقاء للحديث عن «التعليم الموجه لممارسة المهنة» وتحدثت فيه الدكتورة هايدي السعيد مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، وتم الحديث فيه عن جامعة حلوان وبرامجها المميزة لتغطية الفجوة بين سوق العمل والدراسة الأكاديمية وعقب هذه المناقشات تزايد التوافد الطلابي لمعرفة المزيد عن برامج الجامعة.

كذلك قام نخبة من الأساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالرد على استفسارات الزوار وجمهور الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور حول الجامعة وإمكانياتها المتاحة وبرامجها المقدمة للطلاب وأفضل البرامج المطلوبة حاليا في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.