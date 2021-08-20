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وزير الأوقاف والمفتي يصلان الشرقية لإفتتاح مسجد عباد الرحمن في أبوحماد

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وذلك لإفتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية العراقي التابعة لمركز أبوحماد، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعلماء الأزهر والأوقاف، والدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية، والمهندس سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يقوم التلفزيون المصري بنقل صلاة الجمعة ، وستبدأ شعائر الصلاة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وخطيبا للجمعة الدكتور محمد مختار جمعة تحت عنوان «جبر الخاطر وأثره على حياة الفرد والمجتمع».

جدير بالذكر أن مجمع عباد الرحمن بقرية العراقى قد وضع له حجر الأساس في 2020، وسيتم افتتاحه اليوم على مساحة 190 م، ومكون من طابقين بتكلفة مالية قدرها 3 مليون جنيه، وبه مأذنه بطول 50م، ومقام به طابق علوي يضم عيادات طبية خيرية، حيث بني المسجد بالجهود الذاتية للقرية على الطراز المعماري الإسلامي.

المصرى اليوم

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