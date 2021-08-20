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تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي الليلة

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تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي الليلة تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي الليلة

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حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة فيما يحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة

فيما يواجه فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة أيضاً وفى نفس التوقيت في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري على استاد السويس الجديد.


الإسماعيلي ضد وادي دجلة، في السابعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورت 3.

الأهلي والمصري في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تُقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 9م عبر قناة أون تايم سبورت 2.


تُقام مباراة إنبي وطلائع الجيش في التاسعة من مساء الجمعة عبر قناة أون تايم سبورت 3.

المصرى اليوم

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