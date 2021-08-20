تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي الليلة

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حراسة المرمى: محمد الشناوي .
خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا.
خط الهجوم: والتر بواليا.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة فيما يحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة
فيما يواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة أيضاً وفى نفس التوقيت في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري على استاد السويس الجديد.