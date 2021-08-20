تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
ليل يهزم مونبليية في لقاء مثير
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
«الدولة مش هتمسك عصاية».. قرار جديد من لجنة مكافحة كورونا بشأن الطلاب فوق 18 عاما
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الفائزات بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
«سياحة ومصايف الإسكندرية» توضح سبب تغير لون البحر بشاطئ ستانلي (صور)
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
باكستان تعلن مقتل اثنين من عسكرييها على الحدود مع أفغانستان
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:14 مساءً
الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:14 مساءً
تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:14 مساءً
ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان
-
الأحد 29 أغسطس 2021 08:14 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
"جماهير الأهلى فوق رأسى".. مدحت شلبي يعلق على غضب مشجعى الأحمر من تصريحاته
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 20 أغسطس 2021 11:18 صباحاً
103
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
من داخل اتحاد الكرة ⚽ .. نكشف سر وجود درع الدوري فى الأهلي رغم فوز الزمالك
فيديو اليوم السابع
الأحد 29 أغسطس 2021 04:24 مساءً
الكليات المتاحة بالمرحلة التانية وفرص تعديل الاختيار.. اعرف التفاصيل من مكتب التنسيق
فيديو اليوم السابع
الأحد 29 أغسطس 2021 04:09 مساءً
إجابة التعليم العالى على كل الأسئلة الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى والثانية
فيديو اليوم السابع
الأحد 29 أغسطس 2021 04:09 مساءً
مش هتصدق شكل الوحدات المطروحة بالتمويل العقارى على 30 سنة فى 6 أكتوبر
فيديو اليوم السابع
الأحد 29 أغسطس 2021 03:55 مساءً
السابق
مش هتصدق شكل الوحدات المطروحة بالتمويل العقارى على 30 سنة فى 6 أكتوبر
التالى
الكليات المتاحة بالمرحلة التانية وفرص تعديل الاختيار.. اعرف التفاصيل من مكتب التنسيق
Tweets by @3yonNews