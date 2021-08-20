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ليل يهزم مونبليية في لقاء مثير
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
«الدولة مش هتمسك عصاية».. قرار جديد من لجنة مكافحة كورونا بشأن الطلاب فوق 18 عاما
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الفائزات بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
«سياحة ومصايف الإسكندرية» توضح سبب تغير لون البحر بشاطئ ستانلي (صور)
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
باكستان تعلن مقتل اثنين من عسكرييها على الحدود مع أفغانستان
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:28 مساءً
تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:14 مساءً
الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:14 مساءً
تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:14 مساءً
ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان
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الأحد 29 أغسطس 2021 08:14 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حرائق الغابات تلتهم منازل في كاليفورنيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 20 أغسطس 2021 11:14 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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