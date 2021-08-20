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محافظ المنيا يتابع تلقي الموظفين بالديوان العام للقاح

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محافظ المنيا يتابع تلقي الموظفين بالديوان العام للقاح فيروس كورونا محافظ المنيا يتابع تلقي الموظفين بالديوان العام للقاح
يأتي ذلك في إطار تنفيذ ، تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال هذه الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تنسيق الجهود مع مديريات الصحة لتحديد الصورة التي سيتم عليها والنظام المتبع والمراكز المجهزة ، وذلك للحد من انتشار المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للفرق الطبية ، لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء ، ووجه باستمرار عمل الفريق الطبي حتى يتم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالديوان العام والعمل على تنظيم العمل من خلال الانتهاء من كل إدارة على حدة ، مشيرا إلى أنه يتابع عملية تلقي اللقاح بصفة دورية ومستمرة حتى يتم الانتهاء من تطعيم كافة الفئات المستهدفة.

هذا ويذكر انه تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورنا الخاص بالمسافرين، الي 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك.

المصرى اليوم

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