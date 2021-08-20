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صندوق التنمية الحضارية يبحث تطوير مستعمرة الجذام بالقليوبية

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صندوق التنمية الحضارية يبحث تطوير مستعمرة الجذام بالقليوبية صندوق التنمية الحضارية يبحث تطوير مستعمرة الجذام بالقليوبية

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تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وخالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، منطقة مستعمرة الجذام بأبوزعبل بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك تمهيدا لتطوير المنطقة.

يذكر أن المنطقة تقع على مساحة 262 فدانا ‏وتشمل منطقة سكنية (عزبة الشهيد عبدالمنعم رياض)، وأراضي زراعية، وأيضا مرمى ‏للنفايات على أطراف المنطقة.

جاءت الزيارة التفقدية بعد الاجتماع الذي عقد بديوان محافظة القليوبية لمناقشة المشروع، وأشار صديق إلى أنه سيتم تطوير المنطقة كاملة وتوفير جميع المرافق لها.
وأكد الطرفان على ضرورة التنسيق الكامل ‏لسرعة الرفع المساحي للمنطقة، وحصر قاطني عزبة الشهيد عبدالمنعم رياض بالمنطقة وحصر الأراضي ‏الزراعية لوضع التصور الأولي لتطوير المنطقة .

وأفاد مدير مستشفى الجذام بأن المستشفى لم يتم تطويره منذ عام 1923، حيث إن حالة العنابر متردية، مؤكدا أنه يوجد مقترح لتحويل مستشفى الجذام إلى مستشفى مركزي للأمراض الجلدية بوزارة الصحة.

وأكد صديق أنه سيتم عرض الموضوع كاملا على رئيس مجلس الوزراء ‏لسرعة تطوير المنطقة كاملة والحفاظ على استقرار قاطنيها.

المصرى اليوم

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