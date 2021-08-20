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انطلاق بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية والانزلاق على في الإسكندرية (صور وفيديو)

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انطلقت فعاليات المرحلة الاولى الصيفية من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية مساء اليوم الخميس، في منطقة الميناء الشرقية، حيث يطلق إشارة البدء المهندس عمرو أبوالسعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على .

وقال على البارودي رئيس لجنة الاعلام بنادى اليخت المصري بالاسكندرية، أن النادى يستضيف المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية، خلال الفترة من الخميس 19 اغسطس إلى الثلاثاء 24 أغسطس 2021 بالميناء الشرقي بالإسكندرية .

وأضاف أنه يشارك في البطولة 70 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية المصرية، يمثلون 7 طرازات هي أوبتمست – ليزر ستاندرد – ليزر راديال – ليزر 4.7 – وألواح شراعية طراز تكنو وR S X، حيث تقام البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، برئاسة المهندس عمرو ابو السعود .

ورصدت «المصرى اليوم»، فعاليات انطلاق المرحلة الاولى من البطولة في الميناء الشرقية، كما رصدت مراحل تجهيز اللاعبين للشراع قبل انطلاق الفعاليات.

انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الاسكندرية .. و70 لاعباً يتنافسون بـ7 طرازات (صور وفيديو)
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المصرى اليوم

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