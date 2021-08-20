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مصرع 2 وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

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مصرع 2 وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية مصرع 2 وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

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لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب أخر بإصابات متنوعة، صباح الجمعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام منطقة العدلية التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أمام منطقة العدلية بمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع شابين ١٨ عاما، وإصابة أخر ١٩ عاما بنزيف بالمخ.

تم نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لتولي التحقيق.

المصرى اليوم

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