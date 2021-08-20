حملات لتطهير وتعقيم ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن المديرية تواصل جهودها في تكثيف حملات الترصد الحشري ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض، وذلك ضمن خطة المديرية للقضاء على ناقلات الأمراض والحشرات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال الترصد الحشري ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض يتم تنفيذها من خلال فرق مدربة على أعمال المكافحة باستخدام مبيدات حشرية مخصصة عن طريق الرشاشات الظهرية والكهربائية ومواتير الرش، وذلك لخفض الكثافة الحشرية والحفاظ على صحة المواطنين من الحشرات الناقلة للأمراض.

من جانبها، استعرضت دكتورة راندا خيري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، جهود المديرية في أعمال الترصد الحشري ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض خلال شهر يوليو الماضي، حيث تمت مكافحة الحشرات واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 3688 كم2 باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3003 كم2 وتعفير مساحة 1000 كم2 باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة. كما تم المرور على مجازر المحافظة وتنفيذ 105 عمليات رش للمجازر وذلك لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .



مكافحة الحشرات الطائرة في المنيا

مكافحة الحشرات الطائرة في المنيا