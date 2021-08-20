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محافظ بني سويف يوجه بتوفير لقاح كورنا لذوي الإعاقة

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محافظ بني سويف يوجه بتوفير لقاح كورنا لذوي الإعاقة محافظ بني سويف يوجه بتوفير لقاح كورنا لذوي الإعاقة

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وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إدارة شؤون الإعاقة بالتنسيق مع مديرية الصحة بتوفير بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في هذا المجال لتلقيحهم ضد ، وذلك بمعرفة فرق طبية متخصصة من مديرية الصحة، بجانب التنسيق مع التضامن الاجتماعي للعمل على الإسراع في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم ما يلزم بشأن صرف معاش كرامة وتكافل للمستحقين منهم، وذلك بالتواصل والتنسيق مع الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة.

كما وجه المحافظ بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين إدارة شؤون ذوي الإعاقة والمديريات الخدمية المعنية، والذي تتضمن الإشارة إلى التزام الوحدات المحلية بتوفير أماكن لإقامة منافذ بيع لذوي الإعاقة وتحصيل الرسوم المقررة وفق القانون عند استخراج أو تجديد التراخيص لمنافذ البيع التي يمتلكها الأشخاص ذوي الإعاق.

جاءت تصريحات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال لقاءاً، لبحث مشكلات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ،ووضع الحلول لها وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وتيسيرسبل تقديم الخدمات المقدمة لهم،في إطار تكليفات وضمن خطة المحافظة لتوفير الرعاية والدعم لهذه الفئة الهامة،حيث حضر اللقاء:اد مها حميدة مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ،سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة ،ورؤساءالمدن وممثلى قطاعات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة وبعض الجهات ذات الصلة.

وخلال اللقاء تم عرض مجموعة من المطالب والمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مراحل التعليم وفتح فصل لمزدوجي الإعاقة،وتوفير لقاحات فيروس كوورونا،واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم والتيسير في مجال الإسراع باستخراج معاش تكافل للمستحقين من ذوي الإعاقة،والتنسيق مع الوحدات المحلية في تيسير إجراءات إصدار تراخيص لإقامة منافذ بيع أو أكشاك للمعاقين.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات المتعلقة بعملية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة التزاماً بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017،وكذلك أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018،مع تكليف إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بتفعيل تلك القرارات والقوانين، إضافة إلى التنسيق مع التربية والتعليم والتضامن لدراسة إمكانية فتح فصل مزدوجي الإعاقة بمدرسة النور للمكفوفين شرق النيل مع بداية العام الدراسي الجديد.

المصرى اليوم

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