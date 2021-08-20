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بتمويل 2 مليون جنيه .. توقيع عقد إنشاء مركز تميز للحوكمة العمرانية بجامعة الإسكندرية

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بتمويل 2 مليون جنيه .. توقيع عقد إنشاء مركز تميز للحوكمة العمرانية بجامعة الإسكندرية بتمويل 2 مليون جنيه .. توقيع عقد إنشاء مركز تميز للحوكمة العمرانية بجامعة الإسكندرية

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وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتنمية التكنولوجية، تعاقد مشروع "إنشاء مركز تميز فى الحوكمة العمرانية بجامعة الاسكندرية"، أمس.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولفيف من رؤساء الجامعات في الاحتفالية المقامة بجامعة العلمين الدولية، بمدينة العلمين.

جدير بالذكر أن المشروع يضم لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، ويقدر تمويله بنحو ٢ مليون جنيه، لتأسيس مركز التميز بجامعة الاسكندرية، بالشراكة مع جامعتي بنها و بورسعيد، ويتبنى المشروع نهج يعتمد علي المقومات الإيجابية للمستقرات اللا رسمية كدعائم لتمكين السكان المحليين لقيادة عمليات التنمية الذاتية من خلال تفسير للحوكمة الرشيدة علي إنها حالة من الإتزان الديناميكي بين الأطراف المانحة والطالبة وفقا للممارسات العالمية الحالية والمدعومة من البنك الدولي.

المصرى اليوم

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