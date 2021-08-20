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شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، انخفاضا نسبيا عن الاسعار التى حققها بالأمس، وذلك فى استجابة متأخرة لانخفاض أسعار الذهب عالميا على مدار يوم الخميس ، حيث انخفض سعر الذهب محليا بقيمة تتراوح مابين جنيها واحدا إلى 4 جنيهات مع توقعات بارتفاعه مرة ثانية بسبب ارتفاع الاسعار عالميا .

يتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية، بينما لايتأثر كثيرا بحركة البيع والشراء فى السوق المحلية ، وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الجمعة، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح ما بين 891 جنيها و894 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح ما بين 780 جنيها و782 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح ما بين 669 جنيها و670 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6240 جنيها و6256 جنيها.

بينما ارتفع سعر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة، بعد تراجعه على مدار يومين، حيث تسببت المخاوف من انتشار سلالة فيروس كورنا المتحورة " دلتا" إلى انخفاض الرغبة فى المخاطرة والاتجاه نحو الملاذ الآمن.

وصعد الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3% وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديمسبر المقبل بنسبة 0.3%، بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له فيما يزيد عن 9 شهور بسبب مخاوف اتجاه مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى لتقليص التحفيز هذا العام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الجمعة، 789.06 جنيه وكان 786.66 جنيه، ،بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,785.96 $ وكانت 1،781.07 $.

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