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«جبر الخاطر وأثره على المجتمع والفرد».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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«جبر الخاطر وأثره على المجتمع والفرد».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء «جبر الخاطر وأثره على المجتمع والفرد».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «جبر الخاطر وأثره على المجتمع والفرد».

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن الإسلام جاء بالمثل العليا والقيم الفاضلة، ومن تلك القيم قيمة جبر الخواطر، فهي قيمة تنبئ عن شرف النفس ورقة القلب.

وأكد جمعة، علي أن الشريعة الإسلامية جاءت بجبر الخواطر للناس جميعا ، لاسيما الضعفاء منهم، وهي قيمة أخلاقية تمتد لتشمل التكافل بين المجتمع كله، فالإسلام لا يعرف الأنانية أو السلبية.

أشار جمعة الي أن جبر الخاطر يكون بكلمة أو بدعاء صادق أو بنصيحة خالصة أو بابتسامة طيبة، وجبر الخاطر له تأثير عظيم علي تأليف القلوب ووحدة الصف وترابط المجتمع.

وأضاف جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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