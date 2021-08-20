بث مباشر .. الأهلي ضد المصري البورسعيدي .. والزمالك ضد سيراميكا

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الإسماعيلي ضد وادي دجلة، في السابعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورت 3.

الأهلي والمصري في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تُقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 9م عبر قناة أون تايم سبورت 2.

تُقام مباراة إنبي وطلائع الجيش في التاسعة من مساء الجمعة عبر قناة أون تايم سبورت 3.



تُقام مباراة الباطن وأبها في السادسة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عبر قناة SSC5.

تُقام مباراة ضمك والطاني في السادسة من مساء اليوم الجمعةعبر قناة SSC6.

تُقام مباراة التعاون والهلال في السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة عبر قناة 1SSC.



تُقام مباراة ريال بيتيس وقاديش في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عبر قناة beIN Sports HD 1.

موعد مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

مباراة ستاد بريست 29 وباريس سان جيرمان في التاسعة من مساء اليوم الجمعة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.