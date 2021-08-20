موعد مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الجمعة

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في جدول مباريات اليوم الجمعة 20 – 8 – 2021 العديد من المباريات الشيقة في الدوري المصري والدوري السعودي و الدوريات الأوروبية.



مباراة ستاد بريست 29 وباريس سان جيرمان تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

واستقر مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على تأجيل الظهور الأول لمواطنه، ليونيل ميسي مع الفريق بعد انضمامه قادما من برشلونة هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة «أوليه» أن بوكيتينو لا يريد التسرع في عودة ميسي، بل إن أولويته أن يكون اللاعب في حالة بدنية جيدة، بعد شهر من الإجازة، وأن يتعرف على زملائه الجدد بشكل أفضل قبل مشاركته في المباريات.

وأشارت إلى أن ميسي غاب عن مران الفريق الباريسي الأربعاء لإراحته وتخفيف الحمل البدني بعد مشاركته في التدريبات الجماعية يومين على التوالي.

وأكدت الصحيفة أن ظهور ميسي مع باريس سان جيرمان في مباراة بريست المقررة الجمعة لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي، يبدو مستبعدا، ومن المحتمل أن يسجل حضوره الأول في مباراة ريمس المقرر لها يوم 29 أغسطس الجاري.

وكان ميسي تابع من المدرجات، السبت الماضي، مباراة سان جيرمان أمام ستراسبورغ (4-2)، لحساب الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك لعدم جاهزية «البرغوث» بدنيا، بعد حصوله على راحة «استثنائية» إثر خوضه مع منتخب بلاده نهائي بطولة كوبا أمريكا في الشهر الماضي، وانشغاله بملف تجديد عقده مع برشلونة ثم إمضاء العقد مع الفريق الباريسي في الأسبوع الماضي.