موعد مباريات اليوم الجمعة 20 – 8 – 2021 والقنوات الناقلة

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في جدول مباريات اليوم الجمعة 20 – 8 – 2021 العديد من المباريات الشيقة في الدوري المصري والدوري السعودي و الدوريات الأوروبية.

الأهلي يلعب ضد غريمه المصري مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدوري المصري على استاد الإسكندرية

فيما يواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة أيضاً وفى نفس التوقيت في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري على استاد السويس الجديد.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 – 8 – 2021 والقنوات الناقلة



الإسماعيلي ضد وادي دجلة، في السابعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورت 3.

الأهلي والمصري في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تُقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 9م عبر قناة أون تايم سبورت 2.



تُقام مباراة إنبي وطلائع الجيش في التاسعة من مساء الجمعة عبر قناة أون تايم سبورت 3.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة

تُقام مباراة الباطن وأبها في السادسة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عبر قناة SSC5.

تُقام مباراة ضمك والطاني في السادسة من مساء اليوم الجمعةعبر قناة SSC6.

تُقام مباراة التعاون والهلال في السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة عبر قناة 1SSC.

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الجمعة

تُقام مباراة ريال بيتيس وقاديش في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عبر قناة beIN Sports HD 1.

موعد مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

مباراة ستاد بريست 29 وباريس سان جيرمان في التاسعة من مساء اليوم الجمعة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.