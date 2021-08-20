أخبار عاجلة

ليل يهزم مونبليية في لقاء مثير -
«الدولة مش هتمسك عصاية».. قرار جديد من لجنة مكافحة كورونا بشأن الطلاب فوق 18 عاما -
رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الفائزات بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي -
«سياحة ومصايف الإسكندرية» توضح سبب تغير لون البحر بشاطئ ستانلي (صور) -
باكستان تعلن مقتل اثنين من عسكرييها على الحدود مع أفغانستان -
إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا -
الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا -
تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان -
ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بالأسماء.. انتشال رابع متوفي في حادث عقار دمنهور المنهار بالبحيرة (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة البحيرة من انتشال جثة متوفي صباح اليوم من تحت أنقاض عقاردمنهور المنهار فى محافظة البحيرة، ليصل بذلك عدد المتوفين الذين تم انتشالهم إلى 4 أشخاص، وشخص واحد مصاب.

واستخرجت قوات الحماية المدنية جثمان جيهان محمد حامد مهنا، 48 سنة، من تحت أنقاض المنزل المنهار، صباح الجمعة، كما استخرجت فى ساعة مبكرة من صباح الجمعة جثمان زينب السعيد زغلولة، 48 سنة، وهي ابنة مالك العقار السعيد محمد زغلولة 70 سنة، والذى تم انتشال جثته مساء الخميس، بالإضافة إلي جثمان المهندس أحمد سعيد سعد شعبان، ويقيم الإسكندرية، والذى تصادف مروره فى الشارع وقت انهيار العقار، كما تم انقاذ نبيل إبراهيم قضب، 60 سنة، والذى أصيب فى الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمجلس مدينة دمنهور جهود رفع أنقاض المنزل المنهار.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل حادث انهيار عقار دمنهور فى البحيرة

انهيار منزل من 5 طوابق فى البحيرة.. وانتشال جثتين ومصاب حتى الآن (فيديو)

أثناء «زفة» عروسين.. مصرع شاب نتيجة انقلاب سيارة في مصرف بالبحيرة

شاهد.. فيديو لحظة سقوط سيارة عريس وعروسته بترعة في البحيرة

صدمة.. مصرع العريس والعروس وشقيقتها بطريق قاعة الأفراح في البحيرة

محامي أسرة نجلاء شهيدة الغدر: نورهان ركلت صديقتها حتى الموت بسبب الغيرة (فيديو)

صديقة شهيدة الغدر «نجلاء» تكشف سرّ قتلها.. عرفت «نورهان» من الإنترنت

والدة نجلاء شهيدة الغدر عن المتهمة: صاحبتها أكلت عيش وملح في بيتنا وغدرت بيها

كاميرات المراقبة توثق غدر «نورهان».. فشلت في تخدير صديقتها فقتلتها (القصة كاملة)

غدر الأصحاب.. فشلت في تخدير سكرتيرة العيادة لسرقتها فقتلتها

إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين
إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين
إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين
إخلاء 3 منازل فى محيط عقار دمنهور المنهار .. وتواصل البحث عن مفقودين

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد رمضان يستفز «الشباب العربي» بـ فيديو جديد: أنا السفير «فيديو»

محمد رمضان يستفز «الشباب العربي» بـ فيديو جديد: أنا السفير «فيديو»

«طعنه صديقه بمطواة بمنطقة حساسة».. طالب ثانوى يدفع حياته ثمنًا لرفضه شهادة الزُور (فيديو)

«طعنه صديقه بمطواة بمنطقة حساسة».. طالب ثانوى يدفع حياته ثمنًا لرفضه شهادة الزُور (فيديو)

بـ«بنطلون لامع».. وصلة رقص لـ هيفاء وهبى فى الساحل الشمالى (فيديو)

بـ«بنطلون لامع».. وصلة رقص لـ هيفاء وهبى فى الساحل الشمالى (فيديو)

شاهد بالفيديو.. الحياة تعود لمدارس الرياض بعد غياب لأكثر من 500 يوم

شاهد بالفيديو.. الحياة تعود لمدارس الرياض بعد غياب لأكثر من 500 يوم