بالأسماء.. انتشال رابع متوفي في حادث عقار دمنهور المنهار بالبحيرة (صور)

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تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة البحيرة من انتشال جثة متوفي صباح اليوم من تحت أنقاض عقاردمنهور المنهار فى محافظة البحيرة، ليصل بذلك عدد المتوفين الذين تم انتشالهم إلى 4 أشخاص، وشخص واحد مصاب.

واستخرجت قوات الحماية المدنية جثمان جيهان محمد حامد مهنا، 48 سنة، من تحت أنقاض المنزل المنهار، صباح الجمعة، كما استخرجت فى ساعة مبكرة من صباح الجمعة جثمان زينب السعيد زغلولة، 48 سنة، وهي ابنة مالك العقار السعيد محمد زغلولة 70 سنة، والذى تم انتشال جثته مساء الخميس، بالإضافة إلي جثمان المهندس أحمد سعيد سعد شعبان، ويقيم الإسكندرية، والذى تصادف مروره فى الشارع وقت انهيار العقار، كما تم انقاذ نبيل إبراهيم قضب، 60 سنة، والذى أصيب فى الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمجلس مدينة دمنهور جهود رفع أنقاض المنزل المنهار.

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