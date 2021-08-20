محافظ شمال سيناء : بدء تطعيم العاملين بالتربية والتعليم بلقاح كورونا السبت

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على إعداد مخطط كامل لتطعيم كافة العاملين بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا الستجد، مع البدء بالعاملين في المدارس الحكومية والخاصة.

وأعلن المحافظ ، في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه تم الاعداد لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية خاصة مع بدء العام الدراسى بالمدارس والجامعات.

وأضاف أنه تم عمل مخطط لتطعيم كافة العاملين بالمحافظة، حيث يتم البدء بكافة العاملين في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد ، ولن يسمح بدخول أى عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقى التطعيم الخاص بكورونا.

وأشار المحافظ الى اجتماع رئيس مجلس الوزراء لبحث تطورات المرحلة القادمة لمواجهة فيروس كورونا مع الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ، وصدور قرار إدارى من وزير التربية والتعليم بإستمرار التسجيل للحصول على التطعيم حتى ٧ سبتمبر المقبل ، وتم التنسيق مع وزارة الصحة لصرف عدد ٥ أجهزة كمبيوتر تدعم البصمة في التسجيل لفيروس كورونا ، وأنه سيكون متاح بالمحافظة ٧ فرق عاملة فى هذا المجال بدلا من فريقين فقط من قبل، كما سيتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال ٧٢ ساعة مع النظام الجديد.

وأضاف أنه سيتم اعتبارا من غد السبت البدء فى تطعيم كافة العاملين بالتربية والتعليم والانتهاء من تطعيم العاملين بجامعة العريش ثم باقى المصالح الحكومية تباعا ، ويتم التطعيم لهم بالمجان.