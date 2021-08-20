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مياه المنيا: مسح ميداني لتحديث بيانات العملاء بالمنطقة الصناعية

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مياه المنيا: مسح ميداني لتحديث بيانات العملاء بالمنطقة الصناعية مياه المنيا: مسح ميداني لتحديث بيانات العملاء بالمنطقة الصناعية

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إنه فى إطار التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالعملاء ومراجعة العدادات، أجرت الشركة مسحا ميدانيا للمنطقة الصناعية للإطمئنان على حالة العدادت وومتابعة ضبط القراءات بمشاركة فريق من الشركة القابضة.

وأضاف الشهاوى أن هذه الإجراءات تأتى إلتزاما من الشركة بتطبيق رؤية ورسالة الشركة القابضة فى كسب ثقة المشتركين بكافة الأنشطة والوصول لأفضل معدلات التحصيل والحد من نسب الفاقد التجارى من خلال إدارة التعاملات وفقا لمعايير الجوده وعلى أسس إقتصادية وتنموية مستدامة.

وشدد الشهاوى على الإلتزام بكافة الضوابط مع العملاء وسرعة حل المشكلات تنفيذا لتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة القابضة للمياه.

المصرى اليوم

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