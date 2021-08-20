أخبار عاجلة

ليل يهزم مونبليية في لقاء مثير -
«الدولة مش هتمسك عصاية».. قرار جديد من لجنة مكافحة كورونا بشأن الطلاب فوق 18 عاما -
رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الفائزات بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي -
«سياحة ومصايف الإسكندرية» توضح سبب تغير لون البحر بشاطئ ستانلي (صور) -
باكستان تعلن مقتل اثنين من عسكرييها على الحدود مع أفغانستان -
إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا -
الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا -
تنفيذ 702 حكم قضائي في أسوان -
ضبط 518 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مواعيد صلاة الجمعة بـ78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 20-8-2021

Print
مواعيد صلاة الجمعة بـ78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 20-8-2021 مواعيد صلاة الجمعة بـ78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 20-8-2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكثر البحث اليوم الجمعة عن مواعيد مواعيد صلاة الجمعة في مختلف المدن والمحافظات المصرية، ونشرت دار الإفتاء المصرية على الإنترنت جدول مواعيد الصلاة فى عدد 87 مدينة مصرية، اليوم الجمعة الموافق 20-8-2021، كما نشر أيضًا مواقيت الصلاة فى عدد من عواصم الدول العربية.

تبدأ مواقيت صلاة المسلمين بصلاة الفجر مع بزوغ خيوط الفجر، وتنهي فى بداية الليل مع صلاة العشاء، وتؤدي صلاة المغرب عند غروب الشمس، كما يؤدون صلاتي الظهر والعصر خلال النهار ليبلغ عدد الصلوات المكتوبة على المسلمين 5 صلوات يوميًا.

ويؤدي المسلمون يوم الجمعة من كل أسبوع صلاة الجمعة بدلاً من صلاة الظهر والتى تؤدي فى جماعة وهي صلاة مكونة من ركعتين ويسبق أداء الصلاة خطبة الجمعة.

ويقدم موقع المصري اليوم خلال الجدولين التاليين مواعيد صلاة الجمعة اليوم في عدد 78 من المدن المصرية وكذلك عدد من عواصم الدول العربية.

وأعدت الهيئة العامة للمساحة المصرية جدولين ييتضمنا مواقيت الصلاة والتى نشرها موقع دار الافتاء فى مصر ويتضمن موعد صلاة الجمعة.

مواعيد صلاة الجمعة في 87 من المدن والمحافظات المصرية اليوم 20-8-2021

المدينة

موعد صلاة الجمعة اليوم

القاهرة

11:58 ص

الإسكندرية

12:04 م

طنطا

11:59 ص

المنصورة

11:58 ص

الزقازيق

11:57 ص

أسيوط

11:59 ص

سوهاج

11:57 ص

بني سويف

11:59 ص

المنيا

12:00 م

قنا

11:53 ص

أسوان

11:52 ص

مطروح

12:14 م

الغردقـة

11:48 ص

الخارجـة

12:02 م

الإسماعيلية

11:54 ص

دمياط

11:56 ص

السـلوم

12:23 م

نويـبع

11:45 ص

حلايــب

11:37 ص

شرم الشيخ

11:46 ص

الفـيــوم

12:00 م

06-أكتوبر

12:00 م

كفر الشيخ

12:00 م

الحامول

11:59 ص

بلطيم

11:59 ص

طابا

11:46 ص

راس سدر

11:53 ص

الطـــور

11:49 ص

دهب

11:45 ص

ابوزنيمة

11:51 ص

راس غارب

11:50 ص

القصير

11:46 ص

برنيس

11:41 ص

سفاجة

11:48 ص

مرسى علم

11:44 ص

شلاتين

11:41 ص

سيدى برانى

12:20 م

الضبعة

12:10 م

العلمين

12:08 م

واحة سيوة

12:21 م

موط (الداخلة )

12:08 م

الفرافرة

12:11 م

البويطى

12:08 م

باريس

12:01 م

المحلة الكبرى

12:00 م

الحمام

12:00 م

نجع حمادى

11:54 ص

بورسعيـد

11:54 ص

السـويس

11:53 ص

العريـش

11:48 ص

الطـــور

11:49 ص

دمنـهـور

12:02 م

ادفو

11:52 ص

اسنا

11:53 ص

الأقصر

11:53 ص

القاهرة الجديدة

11:58 ص

توشكى

11:58 ص

الدلنجات

12:01 م

كاترين

11:48 ص

دهب

11:45 ص

ابوزنيمة

11:51 ص

راس غارب

11:50 ص

القصير

11:46 ص

برنيس

11:41 ص

سفاجة

11:48 ص

مرسى علم

11:44 ص

شلاتين

11:41 ص

سيدى برانى

12:20 م

الضبعة

12:10 م

العلمين

12:08 م

واحة سيوة

12:21 م

موط (الداخلة )

12:08 م

الفرافرة

12:11 م

البويطى

12:08 م

باريس

12:01 م

المحلة الكبرى

12:00 م

الحمام

12:00 م

نجع حمادى

11:54 ص

السادات

12:01 م

الصالحية الجديدة

11:56 ص

العاشر من رمضان

11:56 ص

العاصمة الادارية الجديدة

11:57 ص

العبور

11:57 ص

الفشن الجديدة

12:00 م

المنصورة الجديدة

12:00 م

النوبارية الجديدة

11:56 ص

بدر

12:05 م

بنى مزار الجديدة

11:53 ص

بورسعيد الجديدة سلام

11:51 ص

الجديدة

11:57 ص

توشكى الجديدة

11:58 ص

حدائق العاصمة

11:54 ص

رشيد الجديدة

11:47 ص

رفح الجديدة

12:00 م

سفنكس الجديدة

11:57 ص

شرق العوينات

11:52 ص

غرب النوبارية

11:55 ص

ادفو

11:52 ص

الأقصر

11:53 ص

اسنا

11:53 ص

القاهرة الجديدة

11:58 ص

الدلنجات

12:01 م

توشكى

11:58 ص

مواقيت صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية اليوم 20-8-2021

المدينة

موعد أذان صلاة الجمعة اليوم

ابوظبى

12:26

الدوحة

11:37

المدينة المنورة

12:25

المنامة

11:41

دبى

12:22

مسقط

12:09

زحام شديد امام مسجد السيدة زينب قبل صلاة الجمعة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس ‏الجامعة المصرية اليابانية : نتوسع فى البرامج الدراسية لربط الخريجين بسوق العمل

رئيس ‏الجامعة المصرية اليابانية : نتوسع فى البرامج الدراسية لربط الخريجين بسوق العمل

الأهلي يتمسك بشرطين لاستكمال مسابقة كأس مصر

الأهلي يتمسك بشرطين لاستكمال مسابقة كأس مصر

قبل التحقيق معها .. مي حلمي تغادر مصر

قبل التحقيق معها .. مي حلمي تغادر مصر

صيادلة مصر للتنمية والخدمات: لم ننشأ كيان موازي للنقابة وهدفنا خدمي فقط

صيادلة مصر للتنمية والخدمات: لم ننشأ كيان موازي للنقابة وهدفنا خدمي فقط