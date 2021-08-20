مواعيد صلاة الجمعة بـ78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 20-8-2021

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يكثر البحث اليوم الجمعة عن مواعيد مواعيد صلاة الجمعة في مختلف المدن والمحافظات المصرية، ونشرت دار الإفتاء المصرية على شبكة الإنترنت جدول مواعيد الصلاة فى عدد 87 مدينة مصرية، اليوم الجمعة الموافق 20-8-2021، كما نشر أيضًا مواقيت الصلاة فى عدد من عواصم الدول العربية.

تبدأ مواقيت صلاة المسلمين بصلاة الفجر مع بزوغ خيوط الفجر، وتنهي فى بداية الليل مع صلاة العشاء، وتؤدي صلاة المغرب عند غروب الشمس، كما يؤدون صلاتي الظهر والعصر خلال النهار ليبلغ عدد الصلوات المكتوبة على المسلمين 5 صلوات يوميًا.

ويؤدي المسلمون يوم الجمعة من كل أسبوع صلاة الجمعة بدلاً من صلاة الظهر والتى تؤدي فى جماعة وهي صلاة مكونة من ركعتين ويسبق أداء الصلاة خطبة الجمعة.

ويقدم موقع المصري اليوم خلال الجدولين التاليين مواعيد صلاة الجمعة اليوم في عدد 78 من المدن المصرية وكذلك عدد من عواصم الدول العربية.

وأعدت الهيئة العامة للمساحة المصرية جدولين ييتضمنا مواقيت الصلاة والتى نشرها موقع دار الافتاء فى مصر ويتضمن موعد صلاة الجمعة.

مواعيد صلاة الجمعة في 87 من المدن والمحافظات المصرية اليوم 20-8-2021

المدينة موعد صلاة الجمعة اليوم القاهرة 11:58 ص الإسكندرية 12:04 م طنطا 11:59 ص المنصورة 11:58 ص الزقازيق 11:57 ص أسيوط 11:59 ص سوهاج 11:57 ص بني سويف 11:59 ص المنيا 12:00 م قنا 11:53 ص أسوان 11:52 ص مطروح 12:14 م الغردقـة 11:48 ص الخارجـة 12:02 م الإسماعيلية 11:54 ص دمياط 11:56 ص السـلوم 12:23 م نويـبع 11:45 ص حلايــب 11:37 ص شرم الشيخ 11:46 ص الفـيــوم 12:00 م 06-أكتوبر 12:00 م كفر الشيخ 12:00 م الحامول 11:59 ص بلطيم 11:59 ص طابا 11:46 ص راس سدر 11:53 ص الطـــور 11:49 ص دهب 11:45 ص ابوزنيمة 11:51 ص راس غارب 11:50 ص القصير 11:46 ص برنيس 11:41 ص سفاجة 11:48 ص مرسى علم 11:44 ص شلاتين 11:41 ص سيدى برانى 12:20 م الضبعة 12:10 م العلمين 12:08 م واحة سيوة 12:21 م موط (الداخلة ) 12:08 م الفرافرة 12:11 م البويطى 12:08 م باريس 12:01 م المحلة الكبرى 12:00 م الحمام 12:00 م نجع حمادى 11:54 ص بورسعيـد 11:54 ص السـويس 11:53 ص العريـش 11:48 ص الطـــور 11:49 ص دمنـهـور 12:02 م ادفو 11:52 ص اسنا 11:53 ص الأقصر 11:53 ص القاهرة الجديدة 11:58 ص توشكى 11:58 ص الدلنجات 12:01 م كاترين 11:48 ص دهب 11:45 ص ابوزنيمة 11:51 ص راس غارب 11:50 ص القصير 11:46 ص برنيس 11:41 ص سفاجة 11:48 ص مرسى علم 11:44 ص شلاتين 11:41 ص سيدى برانى 12:20 م الضبعة 12:10 م العلمين 12:08 م واحة سيوة 12:21 م موط (الداخلة ) 12:08 م الفرافرة 12:11 م البويطى 12:08 م باريس 12:01 م المحلة الكبرى 12:00 م الحمام 12:00 م نجع حمادى 11:54 ص السادات 12:01 م الصالحية الجديدة 11:56 ص العاشر من رمضان 11:56 ص العاصمة الادارية الجديدة 11:57 ص العبور 11:57 ص الفشن الجديدة 12:00 م المنصورة الجديدة 12:00 م النوبارية الجديدة 11:56 ص بدر 12:05 م بنى مزار الجديدة 11:53 ص بورسعيد الجديدة سلام 11:51 ص بئر العبد الجديدة 11:57 ص توشكى الجديدة 11:58 ص حدائق العاصمة 11:54 ص رشيد الجديدة 11:47 ص رفح الجديدة 12:00 م سفنكس الجديدة 11:57 ص شرق العوينات 11:52 ص غرب النوبارية 11:55 ص ادفو 11:52 ص الأقصر 11:53 ص اسنا 11:53 ص القاهرة الجديدة 11:58 ص الدلنجات 12:01 م توشكى 11:58 ص

مواقيت صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية اليوم 20-8-2021

المدينة موعد أذان صلاة الجمعة اليوم ابوظبى 12:26 الدوحة 11:37 المدينة المنورة 12:25 المنامة 11:41 دبى 12:22 مسقط 12:09