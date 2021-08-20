محافظ شمال سيناء يعلن عن تقديم طلب لتخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات بنسبة ٢%

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم تقديم طلب إلى مجلس الوزراء، خاص بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة بنسبة ٢%، متمنيًا الموافقة عليه أسوة بما تم خلال الأعوام الماضية.

وقدم المحافظ التهنئة لكل الطلبة الناجحين، مشيرا إلى إقامة احتفالية شاملة لتكريم أوائل الشهادات العامة وأوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وكل المتميزين والمتفوقين في كافة الأنشطة بالقطاعات المختلفة.

أكد المحافظ عن انتظام كامل لامتحانات الدور الثانى بالدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، وانه خلال الأسبوع القادم سيتم عرض الاحصائية الخاصة بعدد المقبولين في مختلف المدارس الابتدائية لبحث إمكانية النزول بسن القبول في الصف الأول الابتدائى، حيث سيتم النزول بالسن بحسب الكثافة وسن المتقدم.

وأضاف أن هناك التماسات متعددة من أولياء الأمور لقبول أبنائهم بمدرستى الشهيد أحمد عسكر الثانوية للبنات والشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين بعيدا عن التنسيق الجغرافى، وأنه تم تكليف التربية والتعليم بعمل احصائية بعدد المقبولين بكل مدرسة فسيتم عمل تنسيق آخر لهما طبقا لمجموع درجات الطالب أو الطالبة، مع مراعاة كثافة الفصول وعدد الطلبات المقدمة، وأنه يوجد لدينا مجمع مدارس بشارعى أسيوط والخزان بالعريش وسيخرج أجيالا عديدة قادمة.